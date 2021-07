Vaticano, il via al processo con imputato il cardinale Becciu (Di martedì 27 luglio 2021) Si apre oggi in Vaticano uno storico processo, che vede per la prima volta imputato un cardinale, per la compravendita-truffa di un immobile al centro di Londra, a Sloane avenue 60, Chelsea, con la colletta dei fedeli gestita dalla Segreteria di Stato.Dopo lunghi mesi di indagini, punteggiati da dimissioni e polemiche, lo scorso tre luglio il Presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma e grande esperto di mafie, ha rinviato a giudizio dieci persone. Si tratta del cardinale Angelo Becciu, Sostituto agli affari generali della Segreteria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Si apre oggi inuno storico, che vede per la prima voltaun, per la compravendita-truffa di un immobile al centro di Londra, a Sloane avenue 60, Chelsea, con la colletta dei fedeli gestita dalla Segreteria di Stato.Dopo lunghi mesi di indagini, punteggiati da dimissioni e polemiche, lo scorso tre luglio il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma e grande esperto di mafie, ha rinviato a giudizio dieci persone. Si tratta delAngelo, Sostituto agli affari generali della Segreteria ...

