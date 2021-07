Trattativa difficile ma non impossibile. Tra Conte e Draghi si lavora senza sosta mentre il centrodestra tenta di sabotare l’intesa (Di martedì 27 luglio 2021) Trattare ma senza piegarsi. Si può sintetizzare così il messaggio che l’ex premier Giuseppe Conte ha voluto inviare a Palazzo Chigi in merito alla riforma del processo penale che, nonostante la disponibilità a dialogare, senza modifiche sostanziali non sarà votata dal Movimento 5 Stelle. Parlando con i parlamentari M5S, l’avvocato del popolo ha fatto il punto sullo stato della Trattativa con Mario Draghi e Marta Cartabia dopo la recente apertura alle richieste grilline. Sul banco ci sono l’improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo che i 5 Stelle chiedono di eliminare e il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Trattare mapiegarsi. Si può sintetizzare così il messaggio che l’ex premier Giuseppeha voluto inviare a Palazzo Chigi in merito alla riforma del processo penale che, nonostante la disponibilità a dialogare,modifichenziali non sarà votata dal Movimento 5 Stelle. Parlando con i parlamentari M5S, l’avvocato del popolo ha fatto il punto sullo stato dellacon Marioe Marta Cartabia dopo la recente apertura alle richieste grilline. Sul banco ci sono l’improcedibilità nei giudizi su reati di mafia e terrorismo che i 5 Stelle chiedono di eliminare e il ...

