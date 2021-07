Tokyo 2020 | il commentatore non trova la password | si chiede perché non sia “Pippo”HDblog it

Advertising

Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale degli 800 stile libero delle Olimpiadi dicon l'ultimo tempo utile di 7'47''73. Non ce l'ha fatta invece Gabriele Detti, che non è andato oltre il 12esimo tempo. . 27 luglio 2021La pluricampionessa olimpionica statunitense Simone Biles è stata sostituita nel corso della finale All Around di ginnastica artistica femminile ai Giochi di, cui partecipa anche l'Italia con Alice D'Amato, Asia D'Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Dopo aver eseguito la prova del volteggio, non impeccabile, Biles ha lasciato la zona di gara per ...TOKYO, 27 LUG - Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale degli 800 stile libero delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con l'ultimo tempo utile di 7'47''73. Non ce l'ha fatta invece Gabriele Detti, che ...Unica azzurra in regata Silvia Zennaro (Laser Radial): dopo 6 prove è ottava. Domani mercoledi 28 giornata ricca con tanti ...