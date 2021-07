Strangolata a 13 anni, ha aspettato per 66 anni i funerali (Di martedì 27 luglio 2021) Quando venne uccisa aveva 13 anni. Ha dovuto aspettare 66 anni per avere finalmente un funerale. È la storia di Lucia Mantione, conosciuta come “Lucietta”, Strangolata il 6 gennaio 1955 durante un tentativo di violenza. La bambina si era ribellata all’aggressore, finì per morire soffocata. Dopo tre giorni di ricerche il suo corpo venne trovato il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 27 luglio 2021) Quando venne uccisa aveva 13. Ha dovuto aspettare 66per avere finalmente un funerale. È la storia di Lucia Mantione, conosciuta come “Lucietta”,il 6 gennaio 1955 durante un tentativo di violenza. La bambina si era ribellata all’aggressore, finì per morire soffocata. Dopo tre giorni di ricerche il suo corpo venne trovato il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

