Save the children: 2.040 vittime di tratta in Italia nel 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) Le vittime di tratta prese in carico dal sistema nazionale Italiano nel 2020 erano 2.040, di cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell'anno. Si tratta in prevalenza di donne e ragazze ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 luglio 2021) Lediprese in carico dal sistema nazionaleno nelerano 2.040, di cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell'anno. Siin prevalenza di donne e ragazze ...

Advertising

borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - vascorossi : VASCO LIVE 2022 Save the date Trento, 20 Maggio 2022 Un evento speciale - FProibito : RT @borghi_claudio: Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assoluta li… - Zampaglion : RT @borghi_claudio: Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assoluta li… -