Satispay | nuovo servizio per memorizzare le tessere in app | presto anche il green passHDblog it

L'offertadiventa sempre più ampia grazie a 'Tessere', ilservizio che consente di visualizzare e conservare in app tutte le tessere dotate di codice e barre e, a breve, anche QR code: documenti, ...Dario Brignone , co - founder e CTO di, ha commentato: 'Il lancio di questoservizio è un altro passo che conferma la nostra volontà di diventare sempre di più una super app, ossia il ...Satispay parte con la gestione di tessera sanitaria, carte fedeltà e gift card e presto anche green pass e tessere con QR code ...L’offerta Satispay diventa sempre più ampia grazie a "Tessere", il nuovo servizio che consente di visualizzare e conservare in app tutte le tessere dotate di codice e barre e, a breve, anche QR code: ...