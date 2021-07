Rcs | Gaetano Miccichè si dimette dal cda

(Di martedì 27 luglio 2021)ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Rcs MediaGroup, "in ragione dei propri attuali impegni e di quelli che prevede di ...

Tiscali.it

Miccichè ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione diMediaGroup, "in ragione dei propri attuali impegni e di quelli che prevede di ...Micciché, chairman della divisione Imi - Cib di Intesa - Sanpaolo ha appena comunicato le sue dimissioni dal consiglio d'amministrazione di- Mediagroup, la società che edita il Corriere ...RCS MediaGroup, gruppo editoriale quotato sull'MTA, ha comunicato che Gaetano Miccichè ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni ...Trovano conferma le indiscrezioni trapelate in mattinata sulle dimissioni di Gaetano Micciché, numero uno della divisione Imi-Cib di Intesa Sanpaolo, dal consiglio d’amministrazione di Rcs per motivi ...