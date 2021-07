"Prova a mordere l'avversario". Le immagini choc a Tokyo 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) Il pugile marocchino Youness Baalla ha Provato di mordere lo zigomo del suo avversario. Nonostante tutto l'incontro è proseguito regolarmente Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Il pugile marocchino Youness Baalla hato dilo zigomo del suo. Nonostante tutto l'incontro è proseguito regolarmente

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, #pugilato: #Baalla come #Tyson, tenta di mordere l'avversario - napolista : Il suo avversario, il neozelandese David Nyika, ha poi vinto l'incontro dei pesi massimi: 'Per fortuna aveva il par… - GiannaFortunati : @barbarab1974 Per me si è stancata di farsi mordere da cani che l aggrediscono appena la vedono.adesso ci prova con… -