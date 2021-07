Green Pass | Silvio a Salvini | Triste chi ne fa questione di libertà

(Di martedì 27 luglio 2021) "Ovviamente nessuno può imporre il vaccino, nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano, per la tutela della salute delle altre persone. E' come il divieto di fumo nei luoghi pubblici, che fu il nostro governo a volere''. E' quanto scrive in una lettera al Corriere della sera il presidente di Forza ItaliaBerlusconi. Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - marisavillani : RT @fratotolo2: "La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B, è di per sé un fatto g… - Venere781 : RT @Kapparar1: Cioè praticamente o ti fai il green pass o perdi i diritti civili. Tutto normale.

Essere contro ilnon significa per forza essere dei No Vax : lo si è compreso in questi giorni di protesta dopo l'introduzione del Decreto Covid , anche se per la gran parte della stampa la differenza non ...Cacciari - Agamben: ", regime dispotico"/ "Grave discriminazione categoria" De Veglia aveva 55 anni, e lascia una moglie e un figlio; era nato a Trieste dove poi si era laureato prima di ...CATANZARO – “Il mio obiettivo è ridare una speranza a questa Terra. Mi sono messa disposizione di tutti perché amo la Calabria e sono sicura di poter offrire tutto quello che serve per invertire una t ...«Chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano, per la tutela della salute delle ...