Giugliano | litigio in strada finisce a coltellate | feriti due giovani Denunciato 17enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano litigio

Teleclubitalia.it

Shock a Giugliano dove dopo una lite in strada, avvenuta per futili motivi, un 17enne ha aggredito e accoltellato due giovani ...Dopo una lite in strada, generata da futili motivi, un 17enne ha aggredito nella notte due giovani a Giugliano. Ferendoli entrambi con una coltellata. I poliziotti sono arrivati al pronto soccorso del ...