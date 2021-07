Draghi e il governo di palazzo. Il premier non risponde a nessuno (Di martedì 27 luglio 2021) Un lettore scrive a La Notizia: “Draghi fa quello che gli pare, senza ascoltare nessuno. Dicono che è il governo di tutti, ma a me sembra il governo di nessuno”. Credo che la definizione data dal lettore sia molto appropriata: è il governo di nessuno. Ne abbiamo avuta l’ennesima prova la settimana scorsa alla conferenza stampa di Draghi: un ceffone al M5S sulla riforma della Giustizia, e un ceffone alla Lega sul green pass. Insomma, Draghi fa esattamente quello che gli pare. Mascherato da governo di salvezza nazionale, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Un lettore scrive a La Notizia: “fa quello che gli pare, senza ascoltare. Dicono che è ildi tutti, ma a me sembra ildi”. Credo che la definizione data dal lettore sia molto appropriata: è ildi. Ne abbiamo avuta l’ennesima prova la settimana scorsa alla conferenza stampa di: un ceffone al M5S sulla riforma della Giustizia, e un ceffone alla Lega sul green pass. Insomma,fa esattamente quello che gli pare. Mascherato dadi salvezza nazionale, è ...

