Covid: Indonesia, contagi in calo a Giacarta (Di martedì 27 luglio 2021) contagi da coronavirus in calo a Giacarta mentre il resto dell'Indonesia è sempre alle prese con una devastante ondata di infezioni: nelle due settimane dal 12 al 25 luglio i casi giornalieri nella ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 luglio 2021)da coronavirus inmentre il resto dell'è sempre alle prese con una devastante ondata di infezioni: nelle due settimane dal 12 al 25 luglio i casi giornalieri nella ...

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Sin da Agosto 2020 il nostro Pulungan stimava 300 bambini morti. Senza bisogno della variante delta!… - Mikepub1 : RT @borghi_claudio: Sin da Agosto 2020 il nostro Pulungan stimava 300 bambini morti. Senza bisogno della variante delta! - Profilo3Marco : RT @Corriere: Le differenze tra i due Paesi e le domande sul virus: la patogenicità delle varianti e le caratteristiche dei bambini che in… -