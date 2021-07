Ascolti tv 26 luglio 2021 | Temptation Island in fuga solitaria

(Di martedì 27 luglio 2021)tv: il reality di Canale5 batte nettamente il film di Rai1 Una serata senza gara neglitv delle reti generaliste, consu Canale5 che ha registrato il 23,71% di share media con 3,285 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality ideato da Maria De Filippi aveva raccolto il 22,95% e 3,3 milioni. Seconda posizione per il film Brooklyn su Rai1 con il 13,60% e 2,416 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva proposto La vita promessa, portando a casa il 9,23% e 1,7 milioni. Terza piazza per Dal circo Massimo Andrea Bocelli su Rai3 al 4,93% e 965 mila contatti. ...

... la quinta puntata di questa edizione di Temptation , che naviga a vele spiegate verso... siamo pronti a (non) stupirci: l'ultima puntata di Temptation Island andrà in onda stasera, 27, ...Tv lunedì 262021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...Ma vediamo nel dettaglio quelli che sono stati i numeri del 26 luglio 2021, con i dati di ascolto relativi al mattino di ieri. Gli ascolti dell’estate: come cambiano i dati con l’arrivo di Morning ...Si respirava una presunta normalità estiva, ma in salsa olimpica lunedì 26 luglio, con le trasmissioni dal Giappone a impegnare l’attenzione del pubblico tra le due di notte e le cinque del pomeriggio ...