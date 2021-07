Addio a Fra Marcellino | l’ultimo amico fraterno in vita di Padre Pio

(Di martedì 27 luglio 2021) Era l’unico frate superstite tra quelli che avevano assistito il Santo cappuccino di Pietrelcina negli ultimi anni della sua. Ora lo ha raggiunto in Cielo. FrateIasenzaniro si è spento all’età di 91 anni, dopo unadedicata a Cristo, alla preghiera e, in un periodo, anche aPio. Il ruolo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Era l'unico frate superstite tra quelli che avevano assistito il Santo cappuccino negli ultimi anni della sua vita. Ora lo ha raggiunto.