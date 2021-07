Maria Borio | ' radici e innovazione a Poesiæuropa | al via le borse di studio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Perugia, 26 lug. (Labitalia) - Torna, dal 2 al 5 settembre 2021, sull'isola Polvese del lago Trasimeno, in provincia di Perugia, il festival. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è posta sotto l'alto patrocinio del parlamento europeo ed è organizzata da Spazio humanities aps, in collaborazione con Umbrò.propone una riflessione sulla cultura europea partendo dalle voci continentali della poesia, per riconsiderare il valore delleumanistiche e spirituali dell'Europa e costruire insieme visioni per il futuro. Sono previstediper le quattro giornate. Le ...