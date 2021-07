Lazio, Gascoigne: "A Roma mi tuffai nella vasca di un ristorante" (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma - Scherzi a profusione, personalità particolare, tanta simpatia e ricordi ancora inediti. Paul Gascoigne racconta un episodio davvero curioso al taccuini del Sun. Lo fa con la sua naturalezza, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021)- Scherzi a profusione, personalità particolare, tanta simpatia e ricordi ancora inediti. Paulracconta un episodio davvero curioso al taccuini del Sun. Lo fa con la sua naturalezza, ...

