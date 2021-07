Diana Bacosi conquista l'argento nella gara di skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di skeet di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, oro a Rio 2016, è stata battuta 56-55 dall'americana Amber English. Bronzo per l'alteta cinese Wei Meng. Il parziale delle medaglie azzurre alle olimpiadi passa così a 8 medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Netta sconfitta degli azzurri del volley Netta sconfitta per gli azzurri del volley battuti dai campioni del mondo della Polonia 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo match torneo olimpico maschile. Per il ct Gianlorenzo Blengini c'è anche la tegola dell'infortunio ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021)hato la medaglia d'di skeet di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, oro a Rio 2016, è stata battuta 56-55 dall'americana Amber English. Bronzo per l'alteta cinese Wei Meng. Il parziale delle medaglie azzurre alle olimpiadi passa così a 8 medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Netta sconfitta degli azzurri del volley Netta sconfitta per gli azzurri del volley battuti dai campioni del mondo della Polonia 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo match torneo olimpico maschile. Per il ct Gianlorenzo Blengini c'è anche la tegola dell'infortunio ...

