Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo: nel C1 maschile si impone Benjamin Savsek (Di lunedì 26 luglio 2021) Va in archivio la finale dell’unica specialità della Canoa slalom in cui l’Italia non è riuscita a qualificarsi ai Giochi Olimpici: la canadese maschile sorride a Benjamin Savsek (Slovenia), che completa la discesa decisiva in 98.25 con un percorso netto e si mette al collo l’oro. Argento per Lukas Rohan (Repubblica Ceca), il quale, pur gravato di due penalità, chiude secondo in 101.96 e riesce comunque a precedere Sideris Tasiadis (Germania), terzo con un percorso netto in 103.70. Resta ai piedi del podio per appena 0.16 il britannico Adam Burgess, quarto in 103.86. Quinto l’ultimo atleta a partire in ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Va in archivio la finale dell’unica specialità dellain cui l’Italia non è riuscita a qualificarsi ai Giochi Olimpici: la canadesesorride a(Slovenia), che completa la discesa decisiva in 98.25 con un percorso netto e si mette al collo l’oro. Argento per Lukas Rohan (Repubblica Ceca), il quale, pur gravato di due penalità, chiude secondo in 101.96 e riesce comunque a precedere Sideris Tasiadis (Germania), terzo con un percorso netto in 103.70. Resta ai piedi del podio per appena 0.16 il britannico Adam Burgess, quarto in 103.86. Quinto l’ultimo atleta a partire in ...

