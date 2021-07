Burioni si scusa, ma rinfocola le polemiche: "Da non credere" (Di lunedì 26 luglio 2021) Nel centro della bufera dopo il tweet sui non vaccinati, il virologo non placa le polemiche: "Che uno finisca ricoperto di insulti perché dice che bisogna vaccinarsi è roba da non credere " Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Nel centro della bufera dopo il tweet sui non vaccinati, il virologo non placa le: "Che uno finisca ricoperto di insulti perché dice che bisogna vaccinarsi è roba da non

Advertising

BerniCurenai : #Burioni si scusa, ma rinfocola le polemiche: 'Da non credere' - blogsicilia : #26luglio #burioni Burioni si scusa (ma non troppo), 'tweet su NoVax era ironico' - - muraca4 : @HuffPostItalia Roberto Burioni: 'Non riscriverei il post sui no vax sorci”. STOP. È esattamente qui che si doveva… - pengueraffaele : “Chiusi in casa come sorci”: Burioni si scusa per il tweet - _DAGOSPIA_ : ROBERTO BURIONI SI SCUSA PER IL TWEET SUI 'SORCI' NO VAX, MA POI RINTUZZA LE POLEMICHE... -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni scusa Burioni si scusa, ma rinfocola : "Da non credere" Sommerso di insulti e con un esposto del Codacons pronto a partire, il virologo Roberto Burioni si scusa ma allo stempo rincare la dose, mantenendo accesa la polemica . Quel tweet sui cosiddetti No Vax che lo ha letteralmente fatto piombare al centro di una furiosa bufera? Non lo ...

roberto burioni si scusa per il tweet sui 'sorci' no vax, ma poi rintuzza le polemiche... ROBERTO BURIONI 1 - 'CHIEDIAMO LA RADIAZIONE DALL'ALBO PER ROBERTO BURIONI' - IL CODACONS PREPARA UN ESPOSTO URGENTE ALL'ORDINE DEI MEDICI CONTRO IL VIROLOGO PER IL TWEET IN CUI DEFINIVA 'SORCI' I NO - VAX: 'E' GIUSTO SPINGERE I CITTADINI ...

Burioni si scusa, ma rinfocola le polemiche: "Da non credere" il Giornale Burioni si scusa (ma non troppo), “tweet su NoVax era ironico” Il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, intervistato dal Corriere della Sera sul tweet più contestato degli ultimi giorni. L'articolo Burioni si scusa (ma non troppo), “tweet su NoVax ...

Rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia: ammessi al finanziamento progetti per 400 milioni Più di 400 milioni di euro sono stati assegnati alle città e ai comuni siciliani con più di 60.000 abitanti che hanno presentato richiesta nel marzo di quest'anno a valere sul bando del Programma inno ...

Sommerso di insulti e con un esposto del Codacons pronto a partire, il virologo Robertosima allo stempo rincare la dose, mantenendo accesa la polemica . Quel tweet sui cosiddetti No Vax che lo ha letteralmente fatto piombare al centro di una furiosa bufera? Non lo ...ROBERTO1 - 'CHIEDIAMO LA RADIAZIONE DALL'ALBO PER ROBERTO' - IL CODACONS PREPARA UN ESPOSTO URGENTE ALL'ORDINE DEI MEDICI CONTRO IL VIROLOGO PER IL TWEET IN CUI DEFINIVA 'SORCI' I NO - VAX: 'E' GIUSTO SPINGERE I CITTADINI ...Il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, intervistato dal Corriere della Sera sul tweet più contestato degli ultimi giorni. L'articolo Burioni si scusa (ma non troppo), “tweet su NoVax ...Più di 400 milioni di euro sono stati assegnati alle città e ai comuni siciliani con più di 60.000 abitanti che hanno presentato richiesta nel marzo di quest'anno a valere sul bando del Programma inno ...