Bob Moses | leggenda dei diritti civili di Harlem | muore all’età di 86 anni

(Di lunedì 26 luglio 2021) LadeiBobè mortadi 86. Nato a New York City nel gennaio 1935 era cresciuto ad. Alla fine degli’50, iniziò a lavorare sul movimento per i. Chi era Bobè stato l’architetto della campagna di registrazione degli elettori del 1964,

SerenoSteno : RT @annaguaita: Si è spento a 86 anni Bob Moses, titano dei diritti civili. Nei primi anni 60, Moses andò nel Mississippi a insegnare agli… - annaguaita : Si è spento a 86 anni Bob Moses, titano dei diritti civili. Nei primi anni 60, Moses andò nel Mississippi a insegna… - romi_andrio : RT @RSInews: E' morto Bob Moses - E' stato un importante leader dei diritti civili negli Stati Uniti, noto soprattutto per la sua opera con… - zazoomblog : Usa: morto Bob Moses icona diritti civili anni 60 - #morto #Moses #icona #diritti #civili - RSInews : E' morto Bob Moses - E' stato un importante leader dei diritti civili negli Stati Uniti, noto soprattutto per la su… -

Bob Moses, importante leader dei diritti civili negli Stati Uniti e noto soprattutto per la sua opera contro la segregazione razziale negli anni '60, è morto a 86 anni nella sua casa di Hollywood (Florida). E' morto Bob Moses, conosciuto per la sua vocazione all'educazione e all'emancipazione tramite l'istruzione matematica.