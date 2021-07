Serie A, il programma delle amichevoli di oggi (Di domenica 25 luglio 2021) Prosegue la preparazione dei club di Serie A, in vista della prossima stagione. Quest’oggi sono in programma altre amichevoli per testare le condizioni fisiche dei giocatori. Ecco, nello specifico, le squadre che scenderanno in campo domenica 25 luglio. Partite amichevoli: 17:00 Atalanta – Pergolettese17.30 Salernitana – Gubbio19:00 Roma – Debrecen FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Prosegue la preparazione dei club diA, in vista della prossima stagione. Quest’sono inaltreper testare le condizioni fisiche dei giocatori. Ecco, nello specifico, le squadre che scenderanno in campo domenica 25 luglio. Partite: 17:00 Atalanta – Pergolettese17.30 Salernitana – Gubbio19:00 Roma – Debrecen FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

