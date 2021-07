Olimpiadi | delusione fioretto donne | azzurre mai fuori dal podio dal 1992

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi delusione

Ore 13:09 FIORETTO DONNE: NIENTE BRONZO PER VOLPI Nessuna medaglia per il fioretto femminile, una cosa che allenon accadeva da Barcellona 1992. Laprende il volto di Alice Volpi, ...Alledi Tokyo 2020, dopo il fioretto femminile, con Alice Volpi solo quarta, anche dalla spada maschile arriva una nuovaper l'Italia. Nella finale per il terzo posto, Andrea Santarelli ...Una grande delusione quella di Andrea Santarelli che ha disputato una bella Olimpiade, sognato, accarezzato e poi solo sfiorato quella medaglia che, ...Un oro, un argento e tre bronzi: questo il bottino dell'Italia dopo i primi due giorni di Olimpiadi a Tokyo 2020. Un bilancio sicuramente buono, che ci colloca in sesta posizione nel medagliere, ma di ...