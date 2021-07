No vax in piazza a Pordenone, cori e canti nella manifestazione contro il Green pass (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di persone hanno partecipato – sabato 24 luglio – alle manifestazioni dei no-vax contro le disposizioni del Green pass, in tre delle quattro città capoluogo del Friuli Venezia Giulia: Trieste, Udine e Pordenone (cui si riferisce il filmato). La folla di manifestanti, assembrati, era sprovvista di mascherine. Nel corso delle manifestazioni, nelle rispettive piazze più importanti, hanno scandito più volte la parola «Libertà», intesa come libertà di non vaccinarsi, contestando anche quello che è stato definito «il passaporto schiavitù» oppure «la truffa Covid» (video Missinato). Leggi su udine20 (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di persone hanno partecipato – sabato 24 luglio – alle manifestazioni dei no-vaxle disposizioni del, in tre delle quattro città capoluogo del Friuli Venezia Giulia: Trieste, Udine e(cui si riferisce il filmato). La folla di manifestanti, assembrati, era sprovvista di mascherine. Nel corso delle manifestazioni, nelle rispettive piazze più importanti, hanno scandito più volte la parola «Libertà», intesa come libertà di non vaccinarsi, contestando anche quello che è stato definito «ilaporto schiavitù» oppure «la truffa Covid» (video Missinato).

