Italiano: "Dobbiamo avere la fame di far rete sempre, oggi ho visto molti meno errori"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine della partita tra la sua squadra e la Polisportiva C4 Foligno, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a come ha visto i suoi giocatori muoversi in campo: "Abbiamo fatto meno errori nel momento in cui abbiamo palleggiato, abbiamo regalato meno palle agli avversari, Dobbiamo riempire più l'area avversaria come in occasione del gol di Callejon. Dobbiamo avere la fame di far rete sempre, stiamo lavorando come piace a me, stando ..."

