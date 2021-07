Federico Rossi positivo al Covid: il cantante lancia un appello (Di domenica 25 luglio 2021) rivolto ai suoi giovani fan che lo seguono e che devono cautelarsi contro il virus Screenshot Federico Rossi, Annalisa ed Elisabetta GregoraciIl brano “Movimento Lento” sta riscuotendo un grande successo nell’estate canora 2021. I due interpreti della Hit estiva, Federico Rossi ed Annalisa, li abbiamo potuti ammirare ed ascoltare sul palco di “Battiti Live“, programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Adesso, però, è accaduto qualcosa che rovina questo momento magico dal punto di vista professionale. Attraverso il suo profilo Instagram, uno dei nostri protagonisti e più ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021) rivolto ai suoi giovani fan che lo seguono e che devono cautelarsi contro il virus Screenshot, Annalisa ed Elisabetta GregoraciIl brano “Movimento Lento” sta riscuotendo un grande successo nell’estate canora 2021. I due interpreti della Hit estiva,ed Annalisa, li abbiamo potuti ammirare ed ascoltare sul palco di “Battiti Live“, programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Adesso, però, è accaduto qualcosa che rovina questo momento magico dal punto di vista professionale. Attraverso il suo profilo Instagram, uno dei nostri protagonisti e più ...

Advertising

fedefederossi : Federico Rossi - Non è mai troppo tardi (Official Video) - zazoomblog : Federico Rossi mistero sul suo stato di salute: come sta? - #Federico #Rossi #mistero #stato - lovingkiedis : Ok ho deciso shippo Annalisa e Federico Rossi - Manu61318556 : @fedeedoscana @gionny_damiano veramente da pezzo di cuore vedo un miglioramento a livello di vendite;prima i pezzi… - radiofmfaleria : Annalisa - Movimento lento (feat. Federico Rossi) -