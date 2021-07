Canoa Slalom, Olimpiadi Tokyo: Stefanie Horn in semifinale K1 con il quarto tempo assoluto. Benus il migliore nel C1 uomini (Di domenica 25 luglio 2021) Partiti i Giochi Olimpici anche per la Canoa Slalom. Al Kasai Canoe Slalom Centr sono andate in onda le batterie della Canoa maschile e del kayak femminile, in cui era impegnata anche il nostro alfiere Stefanie Horn. Per l’azzurra quest’oggi il compito era assai semplice: per qualificarsi alle semifinali bastava non essere fra le ultime tre fra le ventisette partecipanti odierne. Ma ha voluto fare di più, facendo sentire la propria voce in ambito medaglie. Il suo 104.79 le vale il quarto posto assoluto, a poco più di tre secondi dalla tedesca Ricarda Funk ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Partiti i Giochi Olimpici anche per la. Al Kasai CanoeCentr sono andate in onda le batterie dellamaschile e del kayak femminile, in cui era impegnata anche il nostro alfiere. Per l’azzurra quest’oggi il compito era assai semplice: per qualificarsi alle semifinali bastava non essere fra le ultime tre fra le ventisette partecipanti odierne. Ma ha voluto fare di più, facendo sentire la propria voce in ambito medaglie. Il suo 104.79 le vale ilposto, a poco più di tre secondi dalla tedesca Ricarda Funk ...

Advertising

OA_Sport : Quarto posto assoluto per Stefanie Horn nelle prime batterie di K1 donne nella canoa slalom - noiamortaIe : @olimpieqnes per la vela non so, ma quando c'è stato il turno dell'italiana nella canoa slalom l'hanno mandata!! - Simolaker : RT @valerionicastro: Sono le 8.59 del mattino e ho già visto almeno 5 minuti di: basket, canoa slalom, judo, scherma, 3x3, tuffi, tiro con… - TheResolutor : RT @valerionicastro: Sono le 8.59 del mattino e ho già visto almeno 5 minuti di: basket, canoa slalom, judo, scherma, 3x3, tuffi, tiro con… - olimpieqnes : ci sarebbe la vela che non è mai stata mandata, la canoa a slalom dove c’è un’italiana in gara e questi mandano il… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Slalom LIVE - Tokyo 2020, Canoa slalom: qualificazioni K1 femminile con Horn in DIRETTA La diretta testuale delle qualificazioni del K1 femminile per quanto riguarda la canoa slalom alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima a scendere in acqua sarà la nostra Stefanie Horn: l'atleta della Marina Militare sarà al cancelletto di partenza alle ore 7.47 italiane per la ...

Tokyo 2020: dalla notte brilla una stupenda Vanessa Ferrari Dalle 6.47 di oggi, infine, via anche alle batterie dello slalom del K1 femminile (canoa), con impegnata la bresciana Stefanie Horn . Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del ...

LIVE - Tokyo 2020, Canoa slalom: qualificazioni K1 femminile con Horn in DIRETTA Sportface.it Canoa, Köchlin e Brändle in semifinale Continua il sogno di una medaglia olimpica nella canoa per Thomas Köchlin e per Naemi Brändle. Il rossocrociato ha centrato le semifinali nello slalom e lunedì si giocherà un posto in finale al Kasai ...

Canoa Slalom, Olimpiadi Tokyo: Stefanie Horn in semifinale K1 con il quarto tempo assoluto. Benus il migliore nel C1 uomini Partiti i Giochi Olimpici anche per la canoa slalom. Al Kasai Canoe Slalom Centr sono andate in onda le batterie della canoa maschile e del kayak femminile, in cui era impegnata anche il nostro alfier ...

La diretta testuale delle qualificazioni del K1 femminile per quanto riguarda laalle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima a scendere in acqua sarà la nostra Stefanie Horn: l'atleta della Marina Militare sarà al cancelletto di partenza alle ore 7.47 italiane per la ...Dalle 6.47 di oggi, infine, via anche alle batterie dellodel K1 femminile (), con impegnata la bresciana Stefanie Horn . Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del ...Continua il sogno di una medaglia olimpica nella canoa per Thomas Köchlin e per Naemi Brändle. Il rossocrociato ha centrato le semifinali nello slalom e lunedì si giocherà un posto in finale al Kasai ...Partiti i Giochi Olimpici anche per la canoa slalom. Al Kasai Canoe Slalom Centr sono andate in onda le batterie della canoa maschile e del kayak femminile, in cui era impegnata anche il nostro alfier ...