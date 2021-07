Ascolti Tv 24 luglio: Clerici batte Siani e Bisio. In day time Rai2 supera il 20% andando a medaglia con Dell’Aquila e Samele (Di domenica 25 luglio 2021) Ascolti, in access: Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2,665 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,015 milioni e 13,2%. Giornata immediatamente calda, agonisticamente parlando, quella di sabato 24 luglio, con le medaglie (oro) di Vito Dell’Aquila nel Taekwondo e di Luigi Samele (argento nella Sciabola) e quindi il ciclismo e l’inizio del nuoto in primo piano alle Olimpiadi di Tokyo, con Rai2 accesa più che mai in day time. Al mattino su Rai2 la scherma ha prodotto il 16,2% e poi il 16,5%, il tennis (con Sonego e Fognini impegnati) ed il ... Leggi su tvzoom (Di domenica 25 luglio 2021), in access: Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2,665 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,015 milioni e 13,2%. Giornata immediatamente calda, agonisticamente parlando, quella di sabato 24, con le medaglie (oro) di Vitonel Taekwondo e di Luigi(argento nella Sciabola) e quindi il ciclismo e l’inizio del nuoto in primo piano alle Olimpiadi di Tokyo, conaccesa più che mai in day. Al mattino sula scherma ha prodotto il 16,2% e poi il 16,5%, il tennis (con Sonego e Fognini impegnati) ed il ...

