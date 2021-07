«A Cordoba studio i budget per la Continental Spagna | casa mia»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 25 luglio 2021) «La passione per i viaggi faceva già parte di me, prima ancora che ne potessi essere cosciente». Si racconta così Nicholas Poloni, 32enne cresciuto in Alta Valle Seriana, tra Clusone e Rovetta, e oggi residente a Madrid. Figlio di un pilota di aerei, ha scoperto ben presto la bellezza di viaggiare.«Mio padre era pilota – racconta – e mia madre lo ha sempre seguito e portato sia me sia mio fratello in giro per il mondo. Viaggiare faceva già parte del mio dna; è stato quindi semplice cogliere le opportunità di studi all’estero. Danimarca, ad Odense prima, per terminare gli studi della magistrale in Economia e commercio, e in, successivamente, ...