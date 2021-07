Voghera, Gip conferma arresti domiciliari assessore. Adriatici trasferito in una località segreta (Di sabato 24 luglio 2021) A chiederlo sono stati i legali dell'assessore leghista in allarme per la sua incolumità dopo che sui social è stato indicato l'indirizzo della sua abitazione Leggi su rainews (Di sabato 24 luglio 2021) A chiederlo sono stati i legali dell'leghista in allarme per la sua incolumità dopo che sui social è stato indicato l'indirizzo della sua abitazione

fattoquotidiano : Omicidio di Voghera, il gip di Pavia convalida l’arresto: confermati i domiciliari per l’assessore alla Sicurezza M… - infoitinterno : Omicidio di Voghera, il gip di Pavia convalida l’arresto: confermati i domiciliari per… - zazoomblog : Voghera l’assessore Adriatici resta ai domiciliari: il gip conferma gli arresti - #Voghera #l’assessore #Adriatici - ultimoranet : Delitto di Voghera, l’assessore Adriatici trasferito in un luogo segreto per motivi di sicurezza. In mattinata il g… - UnoNemoNessuno : RT @Virus1979C: Omicidio di #Voghera, il gip di Pavia convalida l’arresto: confermati i domiciliari per l’assessore alla Sicurezza Massimo… -