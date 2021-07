Olimpiadi | Dell' Aquila | ' ero certo dell' oro | è per mio nonno che non c' è più'

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila si è qualificato al… - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - rtl1025 : ?? #VitoDellAquila ha vinto la medaglia d'oro nel taekwondo 58 kg a #Tokyo2020. In finale ha battuto il tunisino Jen… - FreddieTee : RT @mocciosvs: vito dell'aquila benedetto da sergione nazionale giustamente vince la medaglia d’oro alle olimpiadi #ItaliaTeam https://t.co… - sportli26181512 : Italia alle Olimpiadi: le medaglie azzurre: Sono già due le medaglie azzurre a Tokyo 2020. La prima porta la firma… -

... che si presenta in finale con l'onore dei pronostici e non smentendoli, conducendo dall'inizio alla fine senza andare mai in affanno, nemmeno dopo una serie di 4 stoccate consecutive da parte'...APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Chi è Luigi Samele LIVE Diretta, prima medaglia d'oro per ... nemmeno dopo una serie di 4 stoccate consecutive da parte'italiano. A fine partita ha parlato ...Vito Dell’Aquila, atleta brindisino di Mesagne, ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12, grazie a una rimonta concretizzatasi n ...vincitrice dell’unica prova di Coppa del Mondo a squadre disputata quest’anno, e l’Estonia di Katrina Lehis. Per vedere impegnata l’altra schermitrice friulana convocata alle Olimpiadi, la ...