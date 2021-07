Niente no - vax in casa Lazio: tutti vaccinati e Lotito esulta: 'Abbiamo dato un esempio' (Di sabato 24 luglio 2021) Niente paura. I no - vax impazzano e trovano sponda nell'estrema destra sovranità e bolsonariana. Ma non nella Lazio che ha liquidato in un battibaleno alcuni rumors e sistemato la questione. Così il ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021)paura. I no - vax impazzano e trovano sponda nell'estrema destra sovranità e bolsonariana. Ma non nellache ha liquiin un battibaleno alcuni rumors e sistemato la questione. Così il ...

Advertising

RaffaeleRaimon2 : RT @Misurelli77: A Roma,Forza Nuova e no vax marciano insieme al grido: 'No alla dittatura' E niente,fa già ridere così Siamo arrivati al g… - RobertoEva23 : RT @Patriam20: #segre 'Condannare i no vax è un obbligo'. È proprio vero che la shoah non ti ha insegnato niente. #lammerdainfaccia - klemkl : Come volevasi dimostrare... Senza green pass niente viaggi: in arrivo l'obbligo su navi, aerei e treni. Misure dra… - alfrig409 : RT @icebergfinanza: Una mosca bianca, ma finalmente qualcuno ha il coraggio di scrivere come stanno le cose NO GREEN PASS e niente NO VAX u… - erreoess : RT @icebergfinanza: Una mosca bianca, ma finalmente qualcuno ha il coraggio di scrivere come stanno le cose NO GREEN PASS e niente NO VAX u… -