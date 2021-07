Joe Bastianich nei guai per molestie sessuali nei suoi ristoranti a New York (Di sabato 24 luglio 2021) Joe Bastianich nei guai per molestie sessuali in alcuni dei suoi locali. Chi segue l’imprenditore sa bene che già nei mesi scorsi sono venute a galla una serie di denunce per via di presunte molestie sessuali in alcuni suoi locali e adesso dagli Usa arriva la conferma che questa brutta storia si è chiusa con un maxi-risarcimento. Joe Bastianich e il suo socio in affari Mario Batali dovranno sborsare 600mila dollari per pagare i danni a 20 persone tra uomini e donne che hanno denunciato di aver subito abusi e molestie in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Joeneiperin alcuni deilocali. Chi segue l’imprenditore sa bene che già nei mesi scorsi sono venute a galla una serie di denunce per via di presuntein alcunilocali e adesso dagli Usa arriva la conferma che questa brutta storia si è chiusa con un maxi-risarcimento. Joee il suo socio in affari Mario Batali dovranno sborsare 600mila dollari per pagare i danni a 20 persone tra uomini e donne che hanno denunciato di aver subito abusi ein ...

