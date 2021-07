Violenza sessuale ai danni di una 11enne | arrestato un 53enne di Ariano Irpino

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Benevento e del Commissariato P.S. di(Av) ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di anni 53 di, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto di ...

