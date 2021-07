Sandro Abate, ufficiale l’ingaggio di Gabriel Pazetti (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Pazetti, laterale, classe 2002. Gabriel Pazetti nella stagione 2020/2021 con la maglia di Todis Lido di Ostia ha collezionato 16 presenze in gare ufficiali, realizzando 3 reti. Gabriel Pazetti è considerato tra i talenti che giocano nel nostro campionato, da anni nel giro della Nazionale Italiana Under 19. Prima di vestire la maglia del Lido di Ostia è stato alla Roma C5 dove giocava da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di, laterale, classe 2002.nella stagione 2020/2021 con la maglia di Todis Lido di Ostia ha collezionato 16 presenze in gare ufficiali, realizzando 3 reti.è considerato tra i talenti che giocano nel nostro campionato, da anni nel giro della Nazionale Italiana Under 19. Prima di vestire la maglia del Lido di Ostia è stato alla Roma C5 dove giocava da ...

