Lutto per Alessandra Mastronardi, la morte della cugina è più forte di tutto (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ ai social che Alessandra Mastronardi affida il dolore per la morte della cugina, un Lutto che la devasta. Valentina aveva solo 32 anni, ha combattuto, è stata d’esempio a tutti ma la morte ha vinto. Alessandra Mastronardi spera che su Instagram resti per sempre il ricordo, le emozioni che ha rivelato: è per questo che ha voluto rendere pubblico il suo dolore, spera che un mezzo tecnologico sia più forte della morte. L’attrice non è scesa nel dettaglio, non ha parlato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ ai social cheaffida il dolore per la, unche la devasta. Valentina aveva solo 32 anni, ha combattuto, è stata d’esempio a tutti ma laha vinto.spera che su Instagram resti per sempre il ricordo, le emozioni che ha rivelato: è per questo che ha voluto rendere pubblico il suo dolore, spera che un mezzo tecnologico sia più. L’attrice non è scesa nel dettaglio, non ha parlato ...

