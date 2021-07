Atp Umago 2021 | Travaglia si ferma ai quarti | Ramos-Vinolas vince agevolmente in due set

(Di venerdì 23 luglio 2021) Siaidi finale la corsa di Stefanoal torneo Atp di. In Croazia l’azzurro cede contro il più quotato Albertin due set col punteggio di 6-2 6-1 e senza riuscire quasi mai a incidere. Tanta fatica per l’ascolano soprattutto col servizio, più lineare invece lo spagnolo che giocando con concentrazione e senza fare troppa fatica riesce a chiudereapprodando in semifinale dove sfiderà uno tra Alcaraz e Krajinovic.parte male ed è subito costretto a subire il break, ma la ...

L'ordine di gioco del torneodi2021 , con il programma e gli orari di sabato 24 luglio . In scena le semifinali sulla terra croata, con Richard Gasquet che, nel momento in cui scriviamo, è l'unico ad avere ottenuto l'...Gianluca Mager cede a Daniel Altmaier al Croatia Open , in programma dal 19 al 25 luglio sui campi in terra battuta all'aperto a. Dopo aver battuto Pedro Martínez, ieri, al torneo250 in ...L’ordine di gioco del torneo Atp di Umago 2021, con il programma e gli orari di sabato 24 luglio. In scena le semifinali sulla terra croata, con Richard Gasquet che, nel momento in cui scriviamo, è l’ ...L’ordine di gioco del torneo Atp di Umago 2021, con il programma e gli orari di venerdì 24 luglio. In scena le semifinali sulla terra croata, con Richard Gasquet che, nel momento in cui scriviamo, è l ...