A Clubhouse non si accederà più solo su invito (Di venerdì 23 luglio 2021) (foto: Unsplash)Mentre piattaforme come Facebook, Twitter e Spotify hanno già preso, o stanno prendendo, contromisure nei confronti del successo di Clubhouse, anche l’applicazione delle stanze audio sta pensando a come migliorarsi. Per prima cosa, d’ora in poi il social non sarà accessibile più solo su invito, anche perché sembra che sulla lista d’attesa ci siano 10 milioni di persone. Ad annunciarlo sono stati i co-fondatori Paul Davison e Rohan Seth, mentre un portavoce ha fatto sapere che la lista d’attesa sarà smaltita nel tempo. In un post sul blog, Clubhouse afferma che anche se il sistema solo su ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) (foto: Unsplash)Mentre piattaforme come Facebook, Twitter e Spotify hanno già preso, o stanno prendendo, contromisure nei confronti del successo di, anche l’applicazione delle stanze audio sta pensando a come migliorarsi. Per prima cosa, d’ora in poi il social non sarà accessibile piùsu, anche perché sembra che sulla lista d’attesa ci siano 10 milioni di persone. Ad annunciarlo sono stati i co-fondatori Paul Davison e Rohan Seth, mentre un portavoce ha fatto sapere che la lista d’attesa sarà smaltita nel tempo. In un post sul blog,afferma che anche se il sistemasu ...

