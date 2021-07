1 minuto in Borsa 23 luglio 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) (TeleBorsa) – Brillante la seduta di Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Tenaris che segna un importante progresso del 2,58%. I più forti ribassi si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -0,80%. Lieve calo dello spread, che scende a +109 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,64%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,5%. Lunedì, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. In Unione Europea martedì i mercati sono in attesa di M3. I ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Tele) – Brillante la seduta di Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Tenaris che segna un importante progresso del 2,58%. I più forti ribassi si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -0,80%. Lieve calo dello spread, che scende a +109 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,64%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,5%. Lunedì, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. In Unione Europea martedì i mercati sono in attesa di M3. I ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 23 luglio 2021 Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.000,75 punti. 23 - 07 - 2021 01:06

1 minuto in Borsa 23 luglio 2021 Borsa Italiana Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,10% alle 13.00 Spunto rialzista dell'1,10% per Milano, alle 13.00, che continua le contrattazioni a 25.077,99 punti.

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,53% Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,53%, dopo aver aperto a 24.935,52 punti.

