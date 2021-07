Strage di Utøya | 10 anni dopo | una ferita ancora aperta

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 luglio 2021) Era il pomeriggio del 22 luglio del 2011, quando Anders Breivik, estremista di destra norvegese, uccise 77 persone tra Oslo e l’isola di. Un’attacco terroristico che ha segnato profondamente la storia occidentale. Ladirimaneoggi unache l’Europa si porta dietro come fardello, racconto di un odio razziale radicato. A man and woman look out across Tyrifjorden Lake towards Utoya island, following Friday’s twin extremist attacks, on July 25, 2011 in Utoya, Norway. A man named as Anders Behring Breivik has been arrested and is being held as the primary suspect following a ...