PS Network, Steam, Epic Games sono offline per colpa di Akamai, uno dei più grandi provider al mondo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 22 luglio 2021) PS Network, Steam, Epic Games Store e tanti altri grandi servizi mondiali sono offline per colpa dei problemi di Akamai, uno dei più grandi provider al mondo.. State avendo problemi con internet? Il problema potrebbe non essere la vostra connessione o il fatto che vi siete scordati di pagare la bolletta, ma dei problemi di Akamai, uno dei più grandi provider internet al mondo, tanto che moltissimi servizi enormi come il PS ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021) PSStore e tanti altriservizi mondialiperdei problemi di, uno dei piùal.. State avendo problemi con internet? Il problema potrebbe non essere la vostra connessione o il fatto che vi siete scordati di pagare la bolletta, ma dei problemi di, uno dei piùinternet al, tanto che moltissimi servizi enormi come il PS ...

Advertising

Asgard_Hydra : PlayStation Network, Steam ed Epic Games Store in down, Akamai ha risolto il problema - Aggiornata - Asgard_Hydra : PS Network, Steam, Epic Games sono offline per colpa di Akamai, uno dei più grandi provider al mondo -… - Brutosaaur : RT @Multiplayerit: PS Network, Steam, Epic Games sono offline per colpa di Akamai, uno dei più grandi provider al mondo - gl1t6h : I problemi con i servizi di Playstation Network, Epic Games, Steam e altri dovrebbero essere risolti. ?? - Corrado121216 : RT @Multiplayerit: PS Network, Steam, Epic Games sono offline per colpa di Akamai, uno dei più grandi provider al mondo -