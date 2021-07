Lost in Random: Uscita, Trailer e tanti dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) Preparati a sfidare il fato in Lost in Random, un’avventura d’azione ispirata alle fiabe gotiche del pluripremiato studio di gioco svedese Zoink. Electronic Arts ha rivelato oggi durante EA Play Live 2021 che il 10 settembre 2021 i giocatori potranno sperimentare il Regno di Alea in tutto il mondo, e qui, in un oscuro paese delle meraviglie dove sopravvivono solo i coraggiosi, dovranno imparare rapidamente come ribaltare il destino a loro favore “Quando abbiamo iniziato questo progetto, sapevamo di voler creare una favola un po’ più dark di quella che abbiamo realizzato in passato; abbiamo finito per disegnare questi diversi personaggi e concetti, ma è ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 luglio 2021) Preparati a sfidare il fato inin, un’avventura d’azione ispirata alle fiabe gotiche del pluripremiato studio di gioco svedese Zoink. Electronic Arts ha rivelato oggi durante EA Play Live 2021 che il 10 settembre 2021 i giocatori potranno sperimentare il Regno di Alea in tutto il mondo, e qui, in un oscuro paese delle meraviglie dove sopravvivono solo i coraggiosi, dovranno imparare rapidamente come ribaltare il destino a loro favore “Quando abbiamo iniziato questo progetto, sapevamo di voler creare una favola un po’ più dark di quella che abbiamo realizzato in passato; abbiamo finito per disegnare questi diversi personaggi e concetti, ma è ...

