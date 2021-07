Legge anti Lgbt in Ungheria, Orban contro Bruxelles annuncia un referendum (Di giovedì 22 luglio 2021) Un referendum nazionale sulla «protezione dell’infanzia». Lo ha annunciato il primo ministro ungherese di estrema destra, Viktor Orban, a poche ore dal Budapest Pride. In realtà si tratta di una consultazione popolare sulla nuova legge, profondamente discriminatoria, che vieta qualsiasi rappresentazione di persone Lgbt nei materiali destinati ai bambini. Il provvedimento, che sembra confondere omosessualità e pedofilia, si ispira a una norma russa che vietava la cosiddetta «propaganda gay» tra i minori. La legge ungherese, però, va ancora oltre, rendendo un vero e proprio reato «la promozione o la rappresentazione» dell’omosessualità o della riassegnazione di genere fra i bambini. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Un referendum nazionale sulla «protezione dell’infanzia». Lo ha annunciato il primo ministro ungherese di estrema destra, Viktor Orban, a poche ore dal Budapest Pride. In realtà si tratta di una consultazione popolare sulla nuova legge, profondamente discriminatoria, che vieta qualsiasi rappresentazione di persone Lgbt nei materiali destinati ai bambini. Il provvedimento, che sembra confondere omosessualità e pedofilia, si ispira a una norma russa che vietava la cosiddetta «propaganda gay» tra i minori. La legge ungherese, però, va ancora oltre, rendendo un vero e proprio reato «la promozione o la rappresentazione» dell’omosessualità o della riassegnazione di genere fra i bambini.

