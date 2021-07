iOS e iPadOS 14.7, risolto per tutti il problema del nome “Wi-Fi-killer”HDblog.it (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo firmware introduce la patch su tutti i dispositivi non iscritti al programma betaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo firmware introduce la patch sui dispositivi non iscritti al programma betaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : iOS iPadOS iOS e iPadOS 14.7, risolto per tutti il problema del nome "Wi - Fi - killer" Durante la settimana Apple ha rilasciato iOS 14.7 ( prima ) e iPadOS 14.7 ( dopo ), andando a risolvere per tutti il famoso bug che causava la disattivazione della connettività Wi - Fi qualora si effettuasse la connessione ad una rete dotata ...

Apple spiega le novità nella sicurezza per iPadOS e iOS 14.7 Pochi giorni fa Apple ha rilasciato dopo cinque versioni beta iPadOS e iOS 14.7 per dispositivi compatibili. Le beta rilasciate nelle ultime settimane non hanno mostrato un aggiornamento importante.

