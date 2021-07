Eco4, condannato Cosentino a 10 anni in Appello. (Di giovedì 22 luglio 2021) La Corte di Appello di Napoli ha condannato a dieci anni di carcere l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, nel cosiddetto processo Eco4 in cui era imputato per concorso esterno in ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) La Corte didi Napoli haa diecidi carcere l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola, nel cosiddetto processoin cui era imputato per concorso esterno in ...

Advertising

petergomezblog : L'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione maf… - DeSantis1948 : RT @francotaratufo2: Per oggi basta! Ho perso il conto!!! Nicola #Cosentino, #Fi, condannato a 10 anni per concorso esterno in #associazio… - SofiaMa07413947 : RT @petergomezblog: L'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa… - Alien1it : RT @petergomezblog: L'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa… - lucialeone70 : RT @petergomezblog: L'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa… -