Dieci anni dalla strage di Utoya, un attacco nero alla democrazia che non è rimasto isolato (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati Dieci anni da quel tragico 22 luglio del 2011. L’Europa fu scossa da colpi di arma da fuoco provenienti dall’Isola di Utoya, nel lago Tyrifjorden, dove era in corso il campo estivo dell’organizzazione giovanile del Partito laburista norvegese. A ciò, si aggiunse, a poche ore di distanza, un altro attacco realizzato con l’esplosione di una bomba al Regjeringskvartalet, il quartier generale del governo a Oslo. L’autore degli attacchi fu Anders Breivik, un norvegese che sbandierava teorie xenofobe e anti islamiste: ad Utoya, armato e vestito da poliziotto, fece fuoco sui giovani, uccidendone 69; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passatida quel tragico 22 luglio del 2011. L’Europa fu scossa da colpi di arma da fuoco provenienti dall’Isola di, nel lago Tyrifjorden, dove era in corso il campo estivo dell’organizzazione giovanile del Partito laburista norvegese. A ciò, si aggiunse, a poche ore di distanza, un altrorealizzato con l’esplosione di una bomba al Regjeringskvartalet, il quartier generale del governo a Oslo. L’autore degli attacchi fu Anders Breivik, un norvegese che sbandierava teorie xenofobe e anti islamiste: ad, armato e vestito da poliziotto, fece fuoco sui giovani, uccidendone 69; ...

