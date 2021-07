Cosa c’è dietro la pressione migratoria su Melilla (Di giovedì 22 luglio 2021) A maggio è toccato a Ceuta, adesso invece è la volta di Melilla. Le due enclavi spagnole in territorio marocchino in questa estate 2021 sono tornate ad essere protagoniste nelle rotte migratorie tra Africa ed Europa. Due mesi fa quasi ottomila persone sono riuscite a scavalcare le recinzioni e ad accedere a Ceuta nel giro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 22 luglio 2021) A maggio è toccato a Ceuta, adesso invece è la volta di. Le due enclavi spagnole in territorio marocchino in questa estate 2021 sono tornate ad essere protagoniste nelle rotte migratorie tra Africa ed Europa. Due mesi fa quasi ottomila persone sono riuscite a scavalcare le recinzioni e ad accedere a Ceuta nel giro InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : Dicono: DOBBIAMO CONTRASTARE L'EMERGENZA!!! Non c'è NESSUNA EMERGENZA che giustifichi il #GreenpassObbligatorio… - borghi_claudio : @1Marzia2 @RizzoGiov C'è un tempo per ogni cosa. Una piazza vuota non è un aiuto per la causa. Adesso potrebbe essere l'ora. - civati : Troppo facile. Vuoi mettere il dibattito surreale e un Nuovo lockdown? Cosa c’è di meglio? - axcasamia : @barbiesaurita si vero non c’erano gli scritti (le tre prove), che anche secondo me danni una garanzia in più, ma c… - FL1CK3RX : @28_chopsuey io c’ero ed è stata una cosa stupenda, vedere tutti i ragazzi attivi e le loro notifiche vicine mi scalda il cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Santa Maria Capua Vetere, le telefonate choc dal carcere: “Ci hanno ammazzato di botte” La Stampa