Calà: "I Gatti di vicolo Miracoli si sciolsero per colpa di Bud Spencer" (Di giovedì 22 luglio 2021) Jerry e i suoi fratelli: un racconto, direi, quasi apostolico. Negli anni 80, non eravamo soltanto noi liceali usciti dal Classico Scipione Maffei di Verona - trascinati dal vento del logos e della scemenza- a canticchiare Verona Beat (dedicata a quella scuola) e a trattare i Gatti di Vicoli Miracoli (che in quella scuola s'erano diplomati) e il loro "umorismo ebraico newyorkese" come i londinesi trattavano i Monty Python o i parigini Le Charlots, i loro "Cinque matti". No. C'era, allora, mezza Italia a schiantarsi di risate per Umberto Smaila, Ninì Salerno, Franco Oppini e Jerry-Calogero Calà, i surrealisti della risata usciti da una ...

