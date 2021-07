Bce | conferma tassi bassi a lungo e acquisti più forti nel trimestre

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Dopo la revisione della strategia che ha fissato il target di inflazione simmetrica del due per cento a medio termine il Consiglio direttivo "ha rivisto oggi la sua forward guidance suidi interesse" e sottolineato " il suo impegno a mantenere un orientamento di politica monetaria costantemente accomodante per raggiungere il suo obiettivo di inflazione". Lo riferisce la Bce alla fine della riunione periodica del Consiglio in cui sila stima "che i principalidi interesse della BCE rimarranno ai livelli attuali o inferiori" ancora a, anche se questo dovesse "comportare ...

Tornando invece al Vecchio Continente, si attende il direttivo della Bce previsto per domani, il ... Non si aspettano stravolgimenti, e anzi si attende con fiducia la conferma della politica da 'colomba'...Milano, 21 luglio 2021 - Alla vigilia della Bce l'Europa accantona, seppur temporaneamente, i timori legati alla variante Delta e rimbalza con ... da cui comunque gli esperti si attendono una...Confermata a 1.850 miliardi di euro la dotazione del programma di acquisti per l'emergenza pandemica la cui scadenza resta almeno sino alla fine di marzo 2022 ...Roma, 22 lug. Dopo la revisione della strategia che ha fissato il target di inflazione simmetrica del due per cento a medio termine il Consiglio direttivo "ha r ...