Triestina-Roma 0-1: decide Zalewski. Mourinho applaude Bove (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Roma vince anche la terza amichevole pre-stagione dopo quelle con Montecatini e Ternana, successo di misura sulla Triestina con Mourinho che perde all’ultimo Gianluca Mancini per una gastroenterite, non convocati Rui Patricio, Veretout e Darboe. Si rivede Lorenzo Pellegrini, capitano dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare Euro 2020.Zalewski segna il gol dell’1-0 al 49’ e regala il successo ai suoi, in attesa della quarta amichevole di domenica contro il Debrecen al Benito Stirpe di Frosinone. Applausi di Mourinho nel finale per Bove, uscito dal campo solamente all’83 per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lavince anche la terza amichevole pre-stagione dopo quelle con Montecatini e Ternana, successo di misura sullaconche perde all’ultimo Gianluca Mancini per una gastroenterite, non convocati Rui Patricio, Veretout e Darboe. Si rivede Lorenzo Pellegrini, capitano dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare Euro 2020.segna il gol dell’1-0 al 49’ e regala il successo ai suoi, in attesa della quarta amichevole di domenica contro il Debrecen al Benito Stirpe di Frosinone. Applausi dinel finale per, uscito dal campo solamente all’83 per ...

