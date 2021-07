Stasera in tv oggi, 21 Luglio: Superquark e Benvenuti al Sud (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scopriamo il palinsesto e la programmazione televisiva di questa sera, 21 Luglio 2021, con la guida di Solodonna.it Quali programmi scegliere in questa serata? Su Rai 1 Superquark, Rai 2 Come ti ammazzo il bodyguard, Canale 5 Benvenuti al Sud , Rete4 Zona Bianca, Italia 1 Chicago Fire. Vediamo tutti i programmi delle maggiori reti televisive. Di seguito viene riportata la guida di Solodonna con i programmi serali: cosa vedere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scopriamo il palinsesto e la programmazione televisiva di questa sera, 212021, con la guida di Solodonna.it Quali programmi scegliere in questa serata? Su Rai 1, Rai 2 Come ti ammazzo il bodyguard, Canale 5al Sud , Rete4 Zona Bianca, Italia 1 Chicago Fire. Vediamo tutti i programmi delle maggiori reti televisive. Di seguito viene riportata la guida di Solodonna con i programmi serali: cosa vedere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

thetrueshade : Oltre ad essere andato su studio aperto stasera sarò anche al #battitilive in pratica oggi sono più su Italia1 che… - lavocedelcinema : Vi va di vedere un bel film oggi? Potete scegliere tra i programmi della prima serata. Ecco la nostra selezione!… - defvncelvss : stasera devo chiedere a mamma e papà una roba,quindi inizio a leggere il libro per la scuola oggi pomeriggio :) - epiph4ny_ : oggi chan e hyunjin insieme e non potrò vederli almeno fino stasera, mi spacco la faccia - neap_psycho : ??QUIZ?? Oggi abbiamo ospiti dei non-quizzettari. Infatti non si fidano gli uni degli altri e mangiano la pizza all'a… -